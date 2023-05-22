Ремейк Metal Gear Solid 3 не будет эксклюзивом PS5 — Insider Gaming

Похоже, часть информации про ремейк Metal Gear Solid 3 оказалась не до конца точной, поскольку издание Insider Gaming поделилось свежими данными. Согласно изданию, проект не будет эксклюзивом PS5 и ещё выйдет на ПК и Xbox Series.

Изначально сообщалось, что тайтл выйдет только на консоли Sony, однако, похоже, это не так. Также Insider Gaming подтвердило информацию об анонсе ремейка на презентации Sony, которая пройдёт в ночь на 25 мая мск.

Если верить изданию, Konami покажет анонсирующий тизер, а не полноценный геймплей, так что можно поубавить ожидания.

Ещё говорилось про новую часть Castlevania, но в данный момент Insider Gaming не смогло проверить, действительно ли проект покажут на презентации.