Персонажи Mortal Kombat 1: кто обязательно появится в новой игре

Сейчас прекрасное время, чтобы стать фанатом файтингов — на пороге маячат Street Fighter 6 и Tekken 8, а через четыре месяца уже выйдет Mortal Kombat 1. Последняя интересует нас больше. Почему? Думаю, не нужно объяснять.

Mortal Kombat — уже проверенная временем неустаревающая классика. Лучшая игра по версии кальянных заслуживала «продолжение» — и это наконец-то свершилось. Только вместо следующей номерной части (после Mortal Kombat 11 по идее должна была идти Mortal Kombat 12) мы получили мягкий перезапуск.

Mortal Kombat 1 — именно так называется новая часть — обещает взглянуть на классических персонажей под другим углом и перезапустить вселенную с новой сюжетной линией. Интересно? Ещё бы. Но какие персонажи уже точно застолбили себе место в новой игре? Давайте разбираться.

Лю Кан

Центральной фигурой новой игры станет Лю Кан. В конце Mortal Kombat 11 защитник Земли вознёсся (не без помощи Райдена, конечно) до божественного уровня, став богом грома и огня, чтобы помешать Кронике переписать вселенную под свои законы и правила.

После победы над злодейкой Лю Кан решает создать новую вселенную, дабы исправить ущерб, нанесённый Кроникой. Однако спокойствия в новый мир откат всё равно не принёс, и вернувшийся Шан Цунг, похоже, взялся за старое.

Лю Кан в игре Mortal Kombat 11 и Mortal Kombat 1 Фото: WB Games

Скорпион

Возвращение Скорпиона в серию — неизбежно. Один из самых популярных персонажей франшизы появляется в трейлере в жёлтом костюме и золотой маске — в общем, в своём классическом образе. Однако в трейлере не оставили никаких намёков, указывающих на его огненную стихию. В отличие от Саб-Зиро, который, как и прежде, умеет замораживать всё вокруг себя.

Скорпион в игре Mortal Kombat 11 и Mortal Kombat 1 Фото: WB Games

Хандзо Хасаши (настоящее имя Скорпиона) держит кунай наготове, но что мы видим дальше? Он не спешит использовать его на Саб-Зиро. Драки не происходит, а два некогда непримиримых врага встают друг напротив друга. Видимо, в новом мире Саб-Зиро и Скорпион будут братьями по оружию.

Саб-Зиро

Как и в случае со Скорпионом, Mortal Kombat невозможно представить без Саб-Зиро. Неудивительно, что двух знаковых персонажей показали вместе. Внешне персонаж из Mortal Kombat 1 ближе к версии Куай Ляна, чем к версии Би Ханя. Ниндзя выглядит более человечным, чем в Mortal Kombat 11.

Саб-Зиро в игре Mortal Kombat 11 и Mortal Kombat 1 Фото: WB Games

В трейлере мы видим, как Шан Цунг убивает многих персонажей, перерезает горло Скорпиону, ломает шею Милины и втаптывает Саб-Зиро в пол. Может, Лю Кан вновь откатит мир и все убитые Шан Цунгом персонажи переродятся, чтобы не допустить новых убийств со стороны колдуна. Скорпион и Саб-Зиро выглядят как друзья, но кто его знает, что будет дальше. Сегодня друзья, а завтра?

Китана

Китана, видимо, будет править своим народом в Эдении на правах полноценной королевы. Прикрываемая синей маской, она едет в повозке со своей сестрой Милиной и выглядывает на людей. Спустя мгновение она выходит из повозки, чтобы посмотреть на затмение, которое знаменует возвращение Шан Цунга.

Китана в игре Mortal Kombat 11 и Mortal Kombat 1 Фото: WB Games

По мнению большинства игроков, Китана в Mortal Kombat 1 выглядит потрясающе. Принцесса не только похорошела внешне, но и обзавелась костюмом, который больше похож на королевский. Ах, эти очаровательные глаза, в которых можно утонуть. Жаль, что Шан Цунг не оценил красоты.

Милина

Милина теперь выглядит более агрессивно и серьёзно, чем в Mortal Kombat 11. И явно старше своей предшественницы. А самое главное, что во внешности новой Милины нет ничего азиатского. Она вполне могла бы стать предводительницей таркатанов, если бы не присматривала за своей сестрой.

Милина в игре Mortal Kombat 11 и Mortal Kombat 1 Фото: WB Games

Точная роль Милины в Mortal Kombat 1 неизвестна, но в предыдущих частях её часто изображали в роли антагониста. Вернётся ли она к своим прежним делишкам или же захочет посоревноваться с Китаной за королевский трон? А может, она будет верна Китане, несмотря ни на что? Уже не терпится узнать.

Кун Лао

В «Новой эре» Кун Лао занялся сельским хозяйством и стал фермером, сменив свою шляпу с острым лезвием на обычную. Но всё изменилось после возвращения Шан Цунга. Одно только неясно, будет ли это Кун Лао из финала Mortal Kombat 11: Aftermath или его предыдущее воплощение.

Кун Лао в игре Mortal Kombat 11 и Mortal Kombat 1 Фото: WB Games

Если в Mortal Kombat 1 будет показан Великий Кун Лао, а не его младшая версия, то его, вероятно, представят учеником Лю Канга, поскольку в Mortal Kombat 11: Aftermath Бог огня сделал Великого своим избранным воином.

Рейден

В финале Mortal Kombat 11 Райден пожертвовал своей божественной силой, чтобы Лю Кан смог противостоять Кронике и её силе. Оказавшись смертным, Райден провёл оставшиеся годы в качестве советника Лю Кана и, предположительно, умер от старости.

Рейден в игре Mortal Kombat 11 и Mortal Kombat 1 Фото: WB Games

Похоже, что в новом мире он возродился и поселился вместе с Кун Лао в сельской местности. Трудно представить Рейдена в роли воина без способностей стрелять молниями и проводить электрические разряды. Скорее всего, он пройдёт через какое-то событие, которое даст ему знакомые фанатам силы.

Шан Цунг

Могущественного колдуна Шан Цунга показали в трейлере как главного злодея. Чародей пришёл не просто навестить всех земных воинов, противостоящих ему в предыдущих частях, а с намерением уничтожить их всех. И в трейлере показывают, как он жестоко расправляется со Скорпионом, Саб-Зиро, Милиной, Китаной и Кун Лао, после чего Лю Кан делает ему фаталити.

Шан Цунг в игре Mortal Kombat 11 и Mortal Kombat 1 Фото: WB Games

Внешне Шан Цунг похож на своего предшественника. В перезагрузке он моложе и симпатичнее, да ещё и без коварной и зловещей ухмылки. Вероятно, он станет главной причиной возвращения других злодеев и появления новых.

Джонни Кейдж

Хотя этот мускулистый парень с тонким чувством юмора и не появляется в трейлере, но в игре он точно будет. Разработчики даже сделают для него скин со внешностью Жан-Клода Ван Дамма.

Джонни Кейдж в игре Mortal Kombat 11 Фото: WB Games

Кто сможет составить компанию Джонни и другим героям? Давайте подумаем. Учитывая тот факт, что на сайте игры изменили биографии всем семерым бойцам из оригинальной первой части, помимо Кейджа, стоит ожидать ещё Соню и Кано. Их появление в игре было бы логичным. Но в остальном — перед нами чистое поле, а вернуться может буквально кто угодно, ведь это новый мир, а все герои в том или ином виде живы.

Расскажите в комментариях о своих предпочтениях — кого хотелось бы вновь видеть в файтинге.