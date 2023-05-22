Алисия Викандер с радостью бы сыграла в продолжении фильма «Tomb Raider: Лара Крофт»

Алисия Викандер дала большое интервью изданию Variety. В нём актриса в том числе затронула тему отмены фильма «Tomb Raider: Лара Крофт 2». Девушка заявила, что после выхода первой части с радостью бы сыграла в сиквеле, однако всё пошло не по её плану.

Я была уверена, что мы были готовы к работе: у нас были режиссёр и сценарист. Первый фильм для меня стал исполнением одного из детских мечтаний — изображать героя боевика было потрясающе, и это выходило за рамки того, кого я играла раньше. Мне очень понравилось физическая активность на съёмках. Так что, да, если мне ещё раз представится возможность сыграть Лару Крофт, то я готова.

Фильм«Tomb Raider: Лара Крофт» вышел в 2018 году, собрав в мировом прокате около $ 274 млн. Изначально у студии Metro-Goldwyn-Mayer были идеи на продолжение, однако в мае 2022-го кинокомпания потеряла права на франшизу, выставив её на продажу.