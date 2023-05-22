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Стримерша Amouranth запустила чат-бота, который «ответит на любые вопросы фанатов»

Стримерша Amouranth запустила чат-бота, который «ответит на любые вопросы фанатов»
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Кейтлин Amouranth Сирагуса, самая популярная стримерша на Twitch, продолжает радовать своих зрителей новыми видами контента. Совместно с компанией Forever Voices AI девушка запустила голосового чат-бота AI Amouranth, который ответит «даже на самые животрепещущие вопросы фанатов».

Как заявила сама Сирагуса, она очень любит границы своего творчества, особенно когда это касается её невероятной аудитории.

Я люблю рисковать и расширять границы. Прежде всего я хочу быть рядом с моей невероятной аудиторией. AI Amouranth создан для того, чтобы удовлетворить потребности каждого фаната, обеспечивая незабываемые и всеохватывающие впечатления.

«Пообщаться» с нейросетевой Amouranth можно в «Телеграме», введя команду /Amouranth в чат. Само собой, для доступа к голосовым сообщениям от «девушки» необходимо заплатить определённую сумму.

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