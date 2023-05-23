Популярность компьютерных клубов в России за три года выросла в полтора раза

По информации газеты «Ведомости», рынок киберспортивных клубов в России вырос в 1,5 раза за последние три года. В денежном выражении с 2019 по 2022 год объём рынка киберклубов вырос с 13 млрд до 20 млрд рублей, а общее число площадок по итогам 2022 года составило 2,3 тысячи.

Большинство клубов выставляет цену в 100 рублей за час игры — это средний показатель. Каждый месяц гости клубов тратят на них примерно 2 тыс. рублей.

Компьютерные клубы наиболее распространены у мужского населения — 92%. Оставшаяся часть, 8% — девушки. Также стало известно, что 32,7% посетителей клубов — люди от 18 до 24 лет. Игроков в возрасте от 25 до 34 лет – 28,5%. Несовершеннолетние составляют 17,6% общего числа клиентов.