Видеокарта Radeon RX 7600 выйдет по цене в $ 269 — в полтора раза дешевле RTX 4060 Ti

Компания AMD обновила рекомендованную цену видеокарты Radeon RX 7600 — теперь она составляет $ 269 вместо $ 299. Об этом компания рассказала в рассылке для журналистов. С чем именно связано снижение стоимости ещё до официального релиза, неизвестно.
Radeon RX 7600 — конкурент видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, которая будет продаваться за $ 400, то есть в полтора раза дороже. Точные характеристики чипа от AMD неизвестны, но, по данным инсайдеров, модель получит 8 ГБ видеопамяти GDDR6, 128-битную шину с энергопотреблением в 165 Вт.
Первые обзоры AMD Radeon RX 7600 выйдут уже 24 мая, а официальные продажи стартуют через сутки, 25-го числа. Таким образом, новинка составит прямую конкуренцию GeForce RTX 4060 Ti, которую уже успели раскритиковать эксперты.
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