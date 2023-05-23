Первый геймплей Mortal Kombat 1 покажут на Summer Game Fest 2023 в июне

Организаторы Summer Game Fest сделали большой анонс — на летнем шоу состоится первый геймплейный показ Mortal Kombat 1. Перезапуск культовой серии файтингов представит лично Эд Бун, создатель франшизы.

Ранее ведущий церемонии Джефф Кили заявлял, что на выставке ожидается несколько крупных анонсов. Вполне возможно, первый показ Mortal Kombat 1 входит в список важнейших событий в мероприятии. Самое интересное, что даже сам Кили в курсе далеко не всех сюрпризов.

Summer Game Fest стартует 8 июня в 22:00 мск с большой церемонии открытия, на которой обещают анонсировать новые игры и раскрыть детали уже известных проектов. Шоу продлится несколько часов, на протяжении которых геймеров ожидают множество премьер и дебютных показов.