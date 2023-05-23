На игровой выставке Summer Game Fest ожидается несколько крупных анонсов

На сайте Epic Games появились детали грядущего игрового летнего шоу Summer Game Fest. Как отмечено на сайте, мероприятие действительно будет масштабным и интересным.

На сайте вспомнили Summer Game Fest 2020, когда было показано более 40 различных игр, однако все запомнили только геймплейный трейлер Elden Ring. На шоу обычно так и происходит — более мелкие проекты теряются из виду на фоне гигантов.

В этом году, предполагает ведущий и продюсер Summer Game Fest Джефф Кили, геймеров ждут три-четыре действительно громких анонса, однако каких именно, он понятия не имеет. Для него это тоже будет сюрпризом.

Не устаю повторять, что в таких шоу всё может буквально зависеть от одной-двух игр. И для меня как продюсера выставки это представляет определённые трудности: иногда эти игры есть, иногда их нет, а иногда ты думаешь, что они есть, но в последний момент всё меняется.

Summer Game Fest стартует 8 июня с большой церемонии открытия, на которой обещают анонсировать новые игры и раскрыть детали уже известных проектов.