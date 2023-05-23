На игровой выставке Summer Game Fest ожидается несколько крупных анонсов

На сайте Epic Games появились детали грядущего игрового летнего шоу Summer Game Fest. Как отмечено на сайте, мероприятие действительно будет масштабным и интересным.
На сайте вспомнили Summer Game Fest 2020, когда было показано более 40 различных игр, однако все запомнили только геймплейный трейлер Elden Ring. На шоу обычно так и происходит — более мелкие проекты теряются из виду на фоне гигантов.
В этом году, предполагает ведущий и продюсер Summer Game Fest Джефф Кили, геймеров ждут три-четыре действительно громких анонса, однако каких именно, он понятия не имеет. Для него это тоже будет сюрпризом.
Не устаю повторять, что в таких шоу всё может буквально зависеть от одной-двух игр. И для меня как продюсера выставки это представляет определённые трудности: иногда эти игры есть, иногда их нет, а иногда ты думаешь, что они есть, но в последний момент всё меняется.
Summer Game Fest стартует 8 июня с большой церемонии открытия, на которой обещают анонсировать новые игры и раскрыть детали уже известных проектов.
- 23 мая 2023
-
10:44
-
10:13
-
09:39
-
09:13
-
08:42
-
07:00
-
00:56
- 22 мая 2023
-
22:51
-
20:45
-
20:14
-
19:45
-
19:27
-
19:07
-
18:41
-
18:19
-
17:52
-
17:17
-
16:44
-
16:15
-
15:49
-
15:23
-
14:51
-
14:47
-
14:15
-
14:04
-
13:39
-
13:22
-
13:04
-
12:35
-
12:31
-
11:48
-
11:07
-
10:22
-
10:00
-
09:11