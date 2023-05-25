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Фильм «Форсаж 10» начали показывать в кинотеатрах России

Фильм «Форсаж 10» начали показывать в кинотеатрах России
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25 мая фильм «Форсаж 10» добрался до кинотеатров России. Десятую часть семейной киносаги показывают неофициально: прокатом занимаются сторонние компании, а в некоторых киносетях картина входит в «предсеансовое обслуживание».

С последнего майского четверга фильм доступен в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Великом Новгороде и в других городах страны.

Фото: «Мираж»

«Форсаж 10» официально станет предпоследним фильмом в гоночной франшизе. Картина рассказывает про семью Доминика Торетто, которой угрожает некий злодей Данте. Это сын бразильского миллиардера Эрнана Рейса, которого герои одолели в пятой части серии. Он обещает уничтожить всю семью величайшего гонщика в качестве мести за своих близких.

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