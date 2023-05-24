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Игрока OG по Dota 2 обвинили в сливе игр — он пропустил уже три матча без причины

Бывший киберспортсмен по Dota 2 Ярослав Limitless Паршин, в декабре пожизненно отстранённый от Dota 2, во время стрима рассказал, почему саппорт OG Томми Taiga Ли не играл в последних матчах.

По информации Паршина, Тайгу уже выгнали из команды, поскольку он намеренно отдавал первое убийство в профессиональных играх, чтобы заработать на ставках.

Покажите мне, где просаживались коэффициенты на мои матчи, как, например, это происходит в играх OG. Если что, и Тайгу уже кикнули из OG, ведь чел сливал First Blood. Но об этом никто не будет распространяться.

Чуть позже обвинения подтвердил тренер и аналитик Арсений Arszeeqq Усов.

Я знал всё это уже давно, но как-то не хотел ничего плохого писать про человека, ибо безумно его уважаю как игрока уже много лет. Обидно, что люди скатываются до такого, но что поделать, человеческий фактор никто не отменял.

Состав OG по Dota 2 начал выступление в летнем сезоне региональной лиги Dota Pro Circuit без Taiga, которого на позиции семи-саппорта заменяет Адам Aramis Мороз. О причинах замены клуб не сообщил.