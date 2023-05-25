Графику ремастера Metal Gear Solid 3 сравнили с ремейком на PS5
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Пользователь YiuTube под ником Cycu1 покадрово сравнил локации из ремейка Metal Gear Solid 3 с местами из ремастера. На них — хорошо знакомые фанатам MGS сибирские джунгли времён разгара холодной войны из вселенной Хидео Кодзимы.
Сравнение локаций из ремастера Metal Gear Solid 3 и ремейка
Konami представила долгожданный ремейк культовой игры Metal Gear Solid 3: Snake Eater на недавно прошедшей презентации PlayStation Showcase. Авторы показали небольшой тизер, в котором появляется главный герой игры — Нейкед Снэйк.
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Konami подтвердила, что игра выйдет на PlayStation 5, других деталей переиздания пока нет. Ранее инсайдеры сообщали, что проект выйдет в 2024 году на всех основных платформах, включая ПК и Xbox Series.
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