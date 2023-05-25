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The Lord of the Rings: Gollum — худшая игра 2023 года по версии критиков

The Lord of the Rings: Gollum — худшая игра 2023 года по версии критиков
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Игре The Lord of the Rings: Gollum по вселенной «Властелин колец» досталось от большинства рецензентов — игру ругают за ужасную оптимизацию, устаревшую графику, недоработанный сюжет и однообразный геймплей. На агрегаторе Metacritic у тайтла всего 38 баллов из 100 на PS5, а у версии для ПК — 43 из 100. Игру критики оценили ниже в том числе противоречивых Redfall и Crime Boss. Приключение Голлума на данный момент стало самым низкооценённым проектом 2023 года.

Самые низкооценённые игры 2023 года по версии Metacritic

  1. The Lord of the Rings: Gollum (PlayStation 5) — 38 баллов из 100.
  2. The Lord of the Rings: Gollum (ПК) — 43 балла из 100.
  3. Clive 'N' Wrench (Nintendo Switch) — 50 баллов из 100.
  4. Crime Boss: Rockay City (ПК) — 52 балла из 100.
  5. The Last Worker (ПК) — 52 балла из 100.
  6. Redfall (ПК) — 54 балла из 100.
Наш постоянный автор Анатолий Лукманов тоже остался не очень доволен игрой
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