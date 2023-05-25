В Японии на старт продаж видеокарты RTX 4060 Ti пришёл всего один человек

Видеокарта RTX 4060 Ti совсем недавно поступила в продажу. В честь этого события японский ритейлер Despara Akihabara организовал специальное мероприятие, на котором покупатели могли приобрести видеоускоритель в двух магазинах, работавших допоздна. Однако на ивент пришёл всего один человек.

По заверению представителя Despara Akihabara, подобные мероприятия привлекают огромное количество покупателей, особенно если стартуют продажи электроники от известных брендов.

Стоимость RTX 4060 Ti в Японии начинается примерно от $ 500, а в США её можно приобрести за $ 399 без учёта налогов. Многие журналисты и техноблогеры уверены, что именно высокая цена отталкивает аудиторию от её покупки.

Продажи RTX 4060 Ti стартовали и в российских сетях DNS, «Ситилинк» и других. Рекомендованная цена устройства — $ 400 (примерно 32 тыс. рублей).