«Миссия: невыполнима 7» стала самым длинным фильмом франшизы Тома Круза

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

По данным издания IGN, продолжительность фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» составит 2 часа 36 минут без учёта титров. Таким образом, новый шпионский боевик станет самым продолжительным во всей франшизе Тома Круза. Он на девять минут длиннее ленты «Миссия невыполнима: Последствия» — она идёт 2 часа 27 минут.

Продолжительность фильмов серии «Миссия невыполнима»

«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» (2023) — 2 часа 36 минут.

«Миссия невыполнима: Последствия» (2018) — 2 часа 27 минут.

«Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011) — 2 часа 12 минут.

«Миссия невыполнима: Племя изгоев» (2015) — 2 часа 11 минут.

«Миссия: невыполнима 3» (2006) — 2 часа 6 минут.

«Миссия: невыполнима 2» (2000) — 2 часа 3 минуты.

«Миссия: невыполнима» (1996) — 1 час 50 минут.

Седьмой фильм серии одновременно станет первым в дилогии «Миссия невыполнима: Смертельная расплата». Первая часть выйдет в кинотеатрах мира 12 июля, вторая — летом 2024 года. Ожидается, что это будет последнее появление Тома Круза в роли Итана Ханта.