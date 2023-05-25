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Russian World Vision приобрела права на аниме-фильмы Хаяо Миядзаки в России

Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», студия Russian World Vision приобрела права на показ аниме-фильмов студии Ghibli Хаяо Миядзаки в России. Компания займётся дистрибуцией японских проектов в стране, в том числе перевыпуская их на большом экране, отмечает генеральный директор Константин Ёлкин.

Мы стали эксклюзивным обладателем всех прав на 22 анимационных фильма студии GHIBLI режиссёра Хаяо Миядзаки. На эту золотую библиотеку теперь будут открыты SVOD-права, и мы будем работать над планом перевыпусков шедевров, входящих в неё. Конкуренция была высокой, мы очень рады, что нам выпала честь работать с этими прекрасными картинами.

Студия Ghibli прежде всего известна зрителям по культовым картинам «Ходячий замок», «Унесённые призраками» и многими другими аниме. В июле 2023 года компания Миядзаки выпустит своё новое творение — «Как поживаете?». Лента расскажет историю 15-летнего школьника, который потерял отца.

Судя по всему, лента официально выйдет в России одновременно с мировым релизом.