В «Дэдпуле 3» появятся Люди Икс из старых фильмов и знакомые злодеи — инсайдер

«Дэдпул 3» — один из самых ожидаемых фильмов Marvel Studios. В ленте к роли Росомахи вернётся Хью Джекман, а Дэдпула, конечно же, сыграет Райан Рейнольдс. Фанаты уже давно мечтают увидеть эту парочку на больших экранах.

Кажется, мечты сбываются, а по данным инсайдера под ником CanWeGetSomeToast, в фильме появятся члены Людей Икс из старых фильмов, а именно: Циклоп в исполнении Джеймса Марсдена, Шторм в исполнении Холли Берри и Джин Грей, к роли которой вернётся Фамке Янссен.

Также инсайдер отметил, что в ленте можно будет увидеть двух злодеев. Один будет из вселенной Людей Икс, а второй из киновселенной Marvel. Кто это конкретно, неизвестно. Инсайдер пообещал назвать имена позже, дав фанатам возможность поразмышлять.

Режиссёром ленты выступает Шон Леви, а продюсирует картину лично глава киновселенной Marvel Кевин Файги.

«Дэдпул 3» выйдет 8 ноября 2024 года и станет первым фильмом шестой фазы киновселенной Marvel.