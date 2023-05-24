Начались съёмки «Дэдпула 3»

Актёр Стефан Капичич, играющий в «Дэдпуле 3» мутанта Колосса, объявил о старте съёмочного процесса фильма в своих социальных сетях. Сколько займёт производство, неизвестно.

О чём расскажет «Дэдпул 3», неизвестно. Однако в сюжете наверняка будут как-то замены перемещения во времени и мультивселенные, ведь именно одним из этих способов Дэдпул достанет Росомаху, которого в ленте сыграет Хью Джекман.

Вместе с Райаном Рейнольдсом и Джекманом в картине сыграют Морена Баккарин, Лесли Аггамс, Каран Сони, Сиори Куцуна и Брианна Хильдебранд.

Режиссёром ленты выступает Шон Леви, а продюсирует картину лично глава киновселенной Marvel Кевин Файги.

«Дэдпул 3» выйдет 8 ноября 2024 года и станет первым фильмом шестой фазы киновселенной Marvel.