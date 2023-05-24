Начались съёмки «Дэдпула 3»
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Актёр Стефан Капичич, играющий в «Дэдпуле 3» мутанта Колосса, объявил о старте съёмочного процесса фильма в своих социальных сетях. Сколько займёт производство, неизвестно.
О чём расскажет «Дэдпул 3», неизвестно. Однако в сюжете наверняка будут как-то замены перемещения во времени и мультивселенные, ведь именно одним из этих способов Дэдпул достанет Росомаху, которого в ленте сыграет Хью Джекман.
Вместе с Райаном Рейнольдсом и Джекманом в картине сыграют Морена Баккарин, Лесли Аггамс, Каран Сони, Сиори Куцуна и Брианна Хильдебранд.
Режиссёром ленты выступает Шон Леви, а продюсирует картину лично глава киновселенной Marvel Кевин Файги.
«Дэдпул 3» выйдет 8 ноября 2024 года и станет первым фильмом шестой фазы киновселенной Marvel.
Касательно нового фильма про Венома
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