В Японии мужчины устроились в Amazon ради кражи The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Японские СМИ рассказали о забавной истории, которая произошла с двумя жителями страны. Двое мужчин устроились на работу в Amazon для того, чтобы украсть The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Одному из них 21 год. Он проработал на складе Amazon какое-то время, а потом, когда до релиза игры осталось два дня, перестал появляться на работе. Выяснилось, что всё это время японец уже играл в Tears of the Kingdom. Его вычислили, обязали оплатить игру и уволили.

Нечто подобное приключилось и с 24-летним японцем. Только он украл не саму игру, а много товаров по ней в надежде продать по высокой цене. Его тоже уволили.

Никакого уголовного наказания преступники не понесли.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла 12 мая на Nintendo Switch.