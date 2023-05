The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom лидирует в чартах Британии три недели подряд

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom определённо стала хитом этого года. Игра уже третью неделю подряд лидирует в чартах Британии, хотя, конечно, продажи постепенно падают.

На прошедшей неделе продажи проекта упали на 50%, однако приключенческий экшен всё равно опередил FIFA 23. Есть ещё один интересный момент — в чартах Британии провальная The Lord of the Rings: Gollum заняла шестое место. Это слабый показатель, однако он выше, чем у LEGO 2K Drive на прошлой неделе, которая заняла седьмую строчку.

На втором месте свежего чарта расположилась FIFA 23, на третьем — Hogwarts Legacy. Также в топе есть Star Wars Jedi: Survivor и Dead Island 2.

Чарт продаж Британии с 22 по 27 мая

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. FIFA 23. Hogwarts Legacy. Mario Kart 8: Deluxe. Star Wars Jedi: Survivor. The Lord of the Rings: Gollum. The Legend of Zelda: Breath of the Wild. GTA V. Animal Crossing: New Horizons. Dead Island 2.