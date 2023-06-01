В ремейке Metal Gear Solid 3 не будет перевода на русский язык

Спустя неделю после официального анонса появилась страница ремейка Metal Gear Solid 3 в Steam. Из неё стало известно, что у проекта не будет перевода на русский язык. При этом вся остальная информация, включая сюжетную завязку и особенности игры, переведена на русский.

Фото: Steam

Интересно, что грядущий ремейк Silent Hill 2 от всё той же Konami будет переведён на русский язык в виде субтитров. Почему компания отказалась от локализации столь культового проекта, неизвестно.

У ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater пока нет точной даты выхода. Вполне возможно, что после релиза игру переведут фанаты — тем более что они уже локализовали оригинальный проект. Переиздание, по словам авторов, не будет содержать новых реплик.