В ремейке Metal Gear Solid 3 не будет перевода на русский язык
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Спустя неделю после официального анонса появилась страница ремейка Metal Gear Solid 3 в Steam. Из неё стало известно, что у проекта не будет перевода на русский язык. При этом вся остальная информация, включая сюжетную завязку и особенности игры, переведена на русский.
Фото: Steam
Интересно, что грядущий ремейк Silent Hill 2 от всё той же Konami будет переведён на русский язык в виде субтитров. Почему компания отказалась от локализации столь культового проекта, неизвестно.
У ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater пока нет точной даты выхода. Вполне возможно, что после релиза игру переведут фанаты — тем более что они уже локализовали оригинальный проект. Переиздание, по словам авторов, не будет содержать новых реплик.
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