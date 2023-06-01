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Умер актёр Серхио Кальдерон, звезда фильмов «Люди в чёрном» и «Пираты Карибского моря»

Умер актёр Серхио Кальдерон, звезда фильмов «Люди в чёрном» и «Пираты Карибского моря»
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По информации издания The Hollywood Reporter, в возрасте 77 лет из жизни ушёл мексиканский актёр Серхио Кальдерон. Смерть наступила по естественным причинам в больнице Лос-Анджелеса.

Кальдерон свою жизнь сыграл в большом количестве проектов, но зрителям он запомнился по ролям злодеев в фильмах «Люди в чёрном» 1997 года и в третьей части «Пиратов Карибского моря».

Кальдерон родился 21 июля 1945 года в Мексике. Когда он вырос, устроился работать учителем английского языка. Через какое-то время голливудские продюсеры заметили его и пригласили сняться в кино.

Помимо «Людей в чёрном» и «Пиратов Карибского моря», Серхио Кальдерон снялся в картинах «Мстители» 1972 года, «Знакомство с Факерами 2», «Последний рейд» и других.

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