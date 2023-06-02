Зрители обожают мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных»

«Человек-паук: Паутина вселенных» начал шествие по кинотеатрам мира. Первые зрители приняли новый мультфильм о Человеке-пауке более чем тепло. Его средняя оценка на агрегаторе IMDb сейчас составляет 9,1 балла из 10 на основе 12 тысяч отзывов. Аудитория восхищается сюжетом, анимацией, экшен-сценами, драматургией и массой пасхалок, которые авторы раскидали по новому мультфильму «Паучьей вселенной».
Каждый кадр этого фильма великолепен! Я не хотел моргать, потому что не хотел ничего пропустить. Вы можете смотреть этот фильм снова и снова и находить что-то новое. В ленте есть несколько сюрпризов, которых я действительно не ожидал.
Многие считают сиквел гораздо лучше «Человека-паука: Через вселенные».
Этот сиквел превосходит первый тем, что всегда ставит Майлза и его семью во главу угла. Фильм ощущается как огромный праздник для поклонников Человека-паука, независимо от того, любите ли вы фильмы, игры или комиксы.
Многие фанаты прониклись мультфильмом настолько, что в порыве ностальгии вспомнили начало 2000-х, когда были бешено популярны фильмы о Паучке от Сэма Рейми, а также видеоигры про знаменитого супергероя с консолей PlayStation 2 и GameCube.
Мне показалось, что я путешествую из мультивселенной в своё детство в 2002 году, когда я увидел Человека-паука с Тоби Магуайром в главной роли Это было 21 год назад, когда мне было семь лет.
Если оценка «Человека-паука: Паутина вселенных» не сильно упадёт, то у ленты есть все шансы стать самой высокооценённой супергеройской лентой за всю историю агрегатора.
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