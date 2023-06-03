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Утекли первые скриншоты Cities: Skylines 2

Утекли первые скриншоты Cities: Skylines 2
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Один из пользователей Reddit опубликовал на форуме слитые скриншоты градостроительного симулятора Cities: Skylines 2. На изображениях — высокие здания и вид больших городов.

Скриншоты Cities: Skylines 2

Paradox анонсировала Cities: Skylines 2 в марте этого года. Игра выйдет до конца года на ПК, PS5 и Xbox Series. Подписчики Game Pass получат её бесплатно. Точную дату релиза авторы обещают назвать в ближайшем будущем.

Cities: Skylines 2 создают как стратегию нового поколения с использованием новых технических особенностей. Геймплей станет ещё больше опираться на песочницу, а среди нововведений ожидаются «полностью реализованные системы транспорта и экономики». Неизвестно только, будет ли мультиплеер в каком-то виде.

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