Скандальный Эзра Миллер не будет участвовать в пресс-туре фильма «Флэш»

Исполнитель главной роли в грядущем кинокомиксе «Флэш» Эзра Миллер не будет участвовать в пресс-туре в поддержку фильма. Variety сообщает, что артист даже на мировой премьере в Лос-Анджелесе появится на ковровой дорожке лишь для фотосессии с остальным кастом ленты. Каких-либо интервью он давать тоже не будет.
Сообщается, что сам Эзра хочет, чтобы журналисты и аудитория сосредоточились на новом фильме, а не на нём.
Боссы Warner Bros. всерьёз рассматривали отмену фильма «Флэш» из-за антисоциального повеления Эзры Миллера. По словам продюсера «Флэша» Барбары Мускетти, её брат, режиссёр Андрес Мускетти, и она даже не обсуждали закрытие проекта или замену Миллера на другого актёра.
«Флэш» выйдет в мировой прокат 16 июня, однако официальной премьеры в России не будет. Несмотря на это, фильм наверняка доберётся до страны позже в неофициальном виде.
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