Сериал «Кумир» с музыкантом The Weeknd стартовал слабее «Эйфории»

Пару дней назад стартовал сериал «Кумир» с музыкантом The Weeknd и дочерью Джонни Деппа, Лили-Роуз Депп. Критики разгромили шоу, а вот обычным зрителям оно понравилось больше. Об этом говорят и неплохие цифры, которые показало шоу.

По информации Variety, премьерный эпизод сериала посмотрело 913 тыс. человек. Это меньше, чем показатели «Эйфории», первую серию которой посмотрели 1,1 млн зрителей. «Кумир» по просмотрам стартовал на 17% хуже.

Сюжет шоу рассказывает о молодой певице, которая знакомится с загадочным владельцем ночного клуба. Через какое-то время выяснится, что он возглавляет культ.

Сериал «Кумир» можно смотреть на HBO Max, но в России сервис не работает. Всего будет шесть серий, а последняя выйдет 9 июля.