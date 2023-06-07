Шутер и симулятор ограблений Payday 3 может выйти 21 сентября
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Аккаунт Aggiornamenti Lumia, который отслеживает изменения в базе данных магазина Xbox, сообщил, что у Payday 3 появилась дата выхода. Игра якобы должна выйти 21 сентября.
Официально дату релиза ещё не объявляли, но известно, что первый геймплей проекта покажут на Summer Game Fest. Судя по всему, именно с показом геймплея авторы назовут и дату релиза симулятора ограблений.
Payday 3 представляет собой шутер от первого лица, в котором игрокам нужно заниматься ограблениями и собирать куш. Никаких деталей о проекте, помимо того, что он развернётся в Нью-Йорке, нет. Все подробности узнаем на Summer Game Fest.
Презентация стартует завтра в 22:00 мск. Ожидается много анонсов и показов уже анонсированных проектов.
Трейлер ивента получился эпичным
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