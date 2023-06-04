Mortal Kombat 1, Cyberpunk 2077 и Alan Wake 2 — в эпичном трейлере Summer Game Fest 2023

Организаторы Summer Game Fest 2023 выпустили трейлер грядущей выставки. В небольшом ролике авторы показали кадры из Mortal Kombat 1, Hi-Fi Rush, Alan Wake 2, Cyberpunk 2077 и других игр.

Видео доступно на YouTube-канале Thegameawards. Права на видео принадлежат организаторам Summer Game Fest.

Авторы также напомнили, что на презентации Summer Game Fest 2023 зрителей ждёт первый геймплей Mortal Kombat 1, полноценный показ дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 и многое другое. Организатор выставки Джефф Кили заявляет, что геймеров могут ожидать примерно четыре громких анонса.

Summer Game Fest стартует 8 июня в 22:00 мск с большой церемонии открытия, на которой обещают анонсировать новые игры и раскрыть детали уже известных проектов.