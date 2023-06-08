В VK введут авторизацию по лицу и отпечатку пальца
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VK объявила о запуске OnePass — эта система позволяет пользователям входить в аккаунты по скану лица и отпечатка пальца. Об этом изданию РБК сообщила пресс-служба «ВКонтакте».
Система OnePass пока работает в тестовом режиме для небольшой части аудитории. Летом её собираются предоставить всем пользователям сервисов VK и соцсети «ВКонтакте».
OnePass доступен части пользователей «ВКонтакте» и сервисов VK в рамках тестирования. Публичный запуск для всей аудитории планируется летом. Также функция появится в партнёрских сервисах, где доступна авторизация через VK ID.
По заверению инженеров VK, авторизация через OnePass занимает несколько секунд, а сервис без проблем поддерживают большинство современных смартфонов, планшетов и ПК.
Мы запускаем OnePass, чтобы расширить список доступных пользователям способов авторизации и сделать процесс входа в аккаунт для них ещё более быстрым и универсальным.
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