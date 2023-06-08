Вышел первый трейлер третьего сезона сериала «Ведьмак»
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На Summer Game Fest был показан первый трейлер третьего сезона сериала «Ведьмак». Его презентовали лично Генри Кавилл, Аня Чалотра и другие актёры проекта.
В ролике показали Геральта, Лютика, Йеннифэр, магию и многое другое. В целом трейлер выглядит эпично. Будем надеяться, что таким же выйдет и сам сезон.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Третий сезон шоу выйдет в двух частях. Первую можно будет посмотреть на Netflix с 29 июня, а финальные эпизоды третьего сезона покажут 27 июля. Это будет последний сезон для Генри Кавилла — после этого его заменит звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт. Будет ли шоу смотреться так же хорошо, как с Кавиллом, узнаем уже скоро.
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