Вышел первый трейлер третьего сезона сериала «Ведьмак»

На Summer Game Fest был показан первый трейлер третьего сезона сериала «Ведьмак». Его презентовали лично Генри Кавилл, Аня Чалотра и другие актёры проекта.

В ролике показали Геральта, Лютика, Йеннифэр, магию и многое другое. В целом трейлер выглядит эпично. Будем надеяться, что таким же выйдет и сам сезон.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Третий сезон шоу выйдет в двух частях. Первую можно будет посмотреть на Netflix с 29 июня, а финальные эпизоды третьего сезона покажут 27 июля. Это будет последний сезон для Генри Кавилла — после этого его заменит звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт. Будет ли шоу смотреться так же хорошо, как с Кавиллом, узнаем уже скоро.