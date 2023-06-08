Remedy представила первый геймплей хоррора Alan Wake 2

На презентации Summer Game Fest 2023 компания Remedy и её сценарист Сэм Лейк представили первый геймплей Alan Wake 2. Автор ещё раз напомнил, что проект будет полностью самостоятельным — сюжет будет понятен даже тем, кто не знаком с оригинальной игрой.

Видео доступно на YouTube-канале Gamers Prey. Права на видео принадлежат Remedy.

Сиквел триллера Alan Wake был анонсирован на PlayStation Showcase в конце мая. Игра выйдет 17 октября на ПК (в Epic Games Store) и консолях с субтитрами на русском языке.

Трансляцию открытия Summer Game Fest 2023 можно посмотреть на YouTube, Twitch и ряде других площадок. Наша редакция ведёт прямую трансляцию ивента — в материале ниже можно найти все главные новости и видео с презентации.