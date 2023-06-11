Гоночный симулятор Forza Motorsport выйдет 10 октября

На презентации Xbox Games Showcase 2023 студия Turn 10 представила новый трейлер Forza Motorsport. Проект поступит в продажу уже 10 октября на ПК и консолях Xbox Series, а также с первого дня пополнит библиотеку сервиса Game Pass.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Microsoft

На старте продаж ожидается порядка 500 машин со множеством элементов для кастомизации, 20 локаций (пять из них — полностью новые) с полностью динамической сменой дня и погодой. Нововведения позволяют сделать каждую гонку полностью уникальной.

В рамках презентации Xbox Showcase компания Microsoft представит ряд новых игровых проектов. Трансляцию с русскими субтитрами можно увидеть на YouTube, а «Чемпионат» собирает главные события с ивента в одном материале.