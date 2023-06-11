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Стратегия Cities: Skylines 2 выйдет 24 октября — первый геймплей

Стратегия Cities: Skylines 2 выйдет 24 октября — первый геймплей
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На презентации Xbox Games Showcase 2023 студия Colossal Order показала первый геймплей градостроительного симулятора Cities: Skylines 2. В небольшом ролике авторы показали процесс строительства городов и назвали дату релиза — 24 октября на ПК и консолях. Проект с первого дня пополнит библиотеку Game Pass.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Paradox.

Cities: Skylines 2 создают как стратегию нового поколения с использованием новых технических особенностей. Геймплей станет ещё больше опираться на песочницу, а среди нововведений ожидаются «полностью реализованные системы транспорта и экономики». При этом никакого мультиплеера не ожидается.

В рамках презентации Xbox Showcase компания Microsoft представит ряд новых игровых проектов. Трансляцию с русскими субтитрами можно увидеть на YouTube, а «Чемпионат» собирает главные события с ивента в одном материале.

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