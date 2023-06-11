Вышел новый большой трейлер Starfield

Во время презентации Xbox показали большой трейлер следующей крупной игры Bethesda — Starfield. В ролике можно увидеть геймплейные отрывки со стрельбой, полётами на кораблях и исследованием.

В Starfield можно будет исследовать планеты, выполнять задания и заниматься много чем другим. Для Bethesda это очень важная игра.

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат Bethesda.

Ранее стало известно, что игра выйдет с рейтингом «18+», поскольку в ней будут нецензурная речь, множественные сцены с насилием и незначительная нагота. Также в игре будет демонстрация наркотических веществ. Сцены секса в игре не заявлены — их не будет вообще.

Starfield выйдет на ПК и Xbox Series 6 сентября. С релиза проект попадёт в Game Pass и будет доступен всем её подписчикам.