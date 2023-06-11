Новый трейлер дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 — релиз 26 сентября

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Разработчики Cyberpunk 2077 представили подробности о первом большом дополнении игры — Phantom Liberty.

CD Projekt RED представила новый ролик DLC, а также сообщила точную дату релиза: оно выйдет 26 сентября на Xbox Series X|S, PS5 и ПК.

Видео доступно на YouTube-канале Cyberpunk 2077. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

О выходе первого дополнения Cyberpunk 2077 стало известно прошлой осенью. Phantom Liberty откроет доступ к новому району Найт-Сити, а одним из главных действующих лиц станет агент МФУ, которого сыграл известный актёр Идрис Эльба.

В рамках презентации Xbox Showcase компания Microsoft представит ряд новых игровых проектов. Трансляцию с русскими субтитрами можно увидеть на YouTube, а «Чемпионат» собирает главные события с ивента в одном материале.