Стали известны даты проведения PGL Major Copenhagen 2024 — первого мэйджора по CS2

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Турнирный оператор PGL объявил детали проведения следующего мэйджора по Counter-Strike — PGL Major Copenhagen 2024. Это первый чемпионат мира, который пройдёт на версии CS2, которая заменит CS:GO.

Региональные RMR-квалификации состоятся в феврале и начале марта следующего года.

14–24 февраля 2024 года — европейские RMR-турниры;

26–29 февраля — азиатский RMR-турнир;

1–4 марта — американский RMR-турнир.

Финальный этап с участием 24 лучших команд по итогам RMR пройдёт во второй половине марта в Стокгольме. Система проведения останется прежней.

17–20 марта — этап претендентов (Challengers Stage);

21–24 марта — этап легенд (Legends Stage);

28–31 марта — этап чемпионов (Champions Stage).

Призовой фонд первого чемпионата мира по CS2 составит $ 1,25 млн.