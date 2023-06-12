Стали известны даты проведения PGL Major Copenhagen 2024 — первого мэйджора по CS2
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Турнирный оператор PGL объявил детали проведения следующего мэйджора по Counter-Strike — PGL Major Copenhagen 2024. Это первый чемпионат мира, который пройдёт на версии CS2, которая заменит CS:GO.
Региональные RMR-квалификации состоятся в феврале и начале марта следующего года.
- 14–24 февраля 2024 года — европейские RMR-турниры;
- 26–29 февраля — азиатский RMR-турнир;
- 1–4 марта — американский RMR-турнир.
Финальный этап с участием 24 лучших команд по итогам RMR пройдёт во второй половине марта в Стокгольме. Система проведения останется прежней.
- 17–20 марта — этап претендентов (Challengers Stage);
- 21–24 марта — этап легенд (Legends Stage);
- 28–31 марта — этап чемпионов (Champions Stage).
Призовой фонд первого чемпионата мира по CS2 составит $ 1,25 млн.
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