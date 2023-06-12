Avowed создавали как новый «Скайрим», но сделали более глубокую и интересную RPG
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Глава студии Obsidian Фергюс Уркхарт в разговоре с журналистами PC Gamer рассказал о нюансах разработки новой игры Avowed, геймплей которой был представлен вчера в рамках Xbox Showcase.
Разработчик упомянул, что первоначально студия планировала сделать большую фэнтезийную игру с открытым миром, ориентируясь на The Elder Scrolls 5: Skyrim. Однако позже было решено уменьшить масштаб в пользу глубокой проработки. Теперь по размеру проект скорее напоминает другую игру студии — The Outer Worlds.
Ролевой экшен Avowed был анонсирован ещё в 2020 году, но только вчера разработчики показали геймплейный трейлер со сражениями и магией.
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Релиз намечен на 2024 год, игра выйдет на ПК и Xbox Series и будет доступна в Game Pass со дня релиза.
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