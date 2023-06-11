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Вышел геймплейный трейлер Avowed с магией и битвами

Вышел геймплейный трейлер Avowed с магией и битвами
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На большой презентации Microsoft показали первый геймплейный трейлер фэнтезийной ролевой игры Avowed. В ролике можно увидеть магию, битвы и многое другое.

В некоторые моменты Avowed напоминает франшизу The Elder Scrolls, однако игра Obsidian будет ярче и красочнее, например, в духе ролевого проекта The Outer Worlds.

Релиз состоится в 2024 году на ПК и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Obsidian.

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