Трейлер и детали Avatar: Frontiers of Pandora — игра по «Аватару» выйдет 7 декабря

Летнюю презентацию Ubisoft Forward открыл видеоролик, посвящённый Avatar: Frontiers of Pandora — видеоигре по мотивам культового фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона.
Разработчики адвенчуры показали первый геймплей проекта. Игроков ждёт экшен со сражениями, полётами на животных и исследованием мира Пандоры.
Видео доступно на YouTube-канале Unisfot. Права на видео принадлежат Ubisoft.
При этом события игры не будут пересекаться с сюжетом серии фильмов «Аватар», хотя будут полностью вписываться в историю франшизы. Frontiers of Pandora расскажет о повзрослевшей девочке из на'ви, похищенной людьми 15 лет назад.
Также стали известны детали о релизе — игра выйдет 7 декабря на ПК, Xbox Series и PlayStation 5.
Видео доступно на YouTube-канале Unisfot. Права на видео принадлежат Ubisoft.
Ранее инсайдеры слили скриншоты и ряд подробностей об игре, однако ошиблись с датой выхода — утверждалось, что «Аватар» выйдет только в следующем марте.
- 12 июня 2023
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