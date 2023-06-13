Общий призовой фонд киберфестиваля Gamers8 в Эр-Рияде увеличен до $ 50 млн

Организаторы киберспортивного фестиваля Gamers8 2023, который пройдёт в столице Саудовской Аравии, анонсировали дополнительный конкурс для клубов с призовым фондом $ 5 млн.
Их распределят между восемью клубами, команды которых наберут больше всего очков во всех дисциплинах — представители организации будут набирать общие баллы за призовые во всех турнирах Gamers8.
Фото: Gamers8
Таким образом, общая сумма призовых на Gamers8 составит $ 50 млн. $ 45 млн будут разыграны в отдельных турнирах по 11 дисциплинам — например, на Dota 2 направят сразу $ 15 млн, что стало рекордом для коммерческих турниров по игре.
Фото: Gamers8
Киберфестиваль Gamers8 2023 пройдёт с 6 июля по 27 августа при поддержке правительства Саудовской Аравии. Ранее руководство страны решило вложить в сферу киберспорта и видеоигр $ 38 млрд.
- 13 июня 2023
-
15:29
-
15:23
-
14:54
-
14:30
-
14:25
-
13:54
-
13:29
-
12:55
-
12:50
-
12:19
-
12:10
-
11:47
-
11:35
-
11:10
-
11:05
-
11:04
-
10:44
-
10:44
-
10:05
-
09:19
-
08:57
-
08:19
-
07:53
-
07:12
-
06:36
- 12 июня 2023
-
22:49
-
21:20
-
21:01
-
21:00
-
20:28
-
20:14
-
19:53
-
19:25
-
19:06
-
18:38