Общий призовой фонд киберфестиваля Gamers8 в Эр-Рияде увеличен до $ 50 млн

Организаторы киберспортивного фестиваля Gamers8 2023, который пройдёт в столице Саудовской Аравии, анонсировали дополнительный конкурс для клубов с призовым фондом $ 5 млн.

Их распределят между восемью клубами, команды которых наберут больше всего очков во всех дисциплинах — представители организации будут набирать общие баллы за призовые во всех турнирах Gamers8.

Фото: Gamers8

Таким образом, общая сумма призовых на Gamers8 составит $ 50 млн. $ 45 млн будут разыграны в отдельных турнирах по 11 дисциплинам — например, на Dota 2 направят сразу $ 15 млн, что стало рекордом для коммерческих турниров по игре.

Фото: Gamers8

Киберфестиваль Gamers8 2023 пройдёт с 6 июля по 27 августа при поддержке правительства Саудовской Аравии. Ранее руководство страны решило вложить в сферу киберспорта и видеоигр $ 38 млрд.