Team Spirit вышла во второй раунд DreamLeague с призовым $ 1 млн

Российско-украинский состав Team Spirit по Dota 2 продолжит выступление на глобальном турнире DreamLeague Season 20. Команда смогла войти в топ-4 подгруппы А и попала в следующий этап.
В последнем матче первой групповой стадии пятёрка Айрата Silent Газиева смогла победить Team Secret (2:0) и набрала восемь очков — столько же, сколько азиатская Talon Esports и PSG.LGD из Китая.
Ещё три коллектива разыграют последний слот во второй этап турнира.
Фото: Liquipedia
В данный момент продолжаются матчи последнего тура группы B, где играют российские 9Pandas и BetBoom. По итогам первого этапа восемь лучших команд (по четыре из каждой подгруппы) пройдут во второй групповой этап, который стартует 16 июня.
DreamLeague Season 20 — коммерческий онлайн-турнир по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн. Финалисты турнира смогут принять участие в Gamers8 Riyadh Masters и сразятся за рекордные $ 15 млн.
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