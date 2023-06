В июне в PS Plus добавят сразу 27 бесплатных игр

Sony объявила о большом пополнении каталога PlayStation Plus. С 20 июня подписчикам Extra будут доступны 23 игры, а обладатели Deluxe получат доступ ещё к четырём проектам. Из крупных игр пользователей ожидают Far Cry 6, The Talos Principal, ELEX 2, Deus Ex Mankind Divided и Killing Floor 2.

Новые игры в PS Plus Extra

Far Cry 6

Rogue Legacy 2

TMNT: Shredder's Revenge

Inscryption

Soulstice

Tacoma

The Talos Principal

ELEX 2

Deus Ex Mankind Divided

Killing Floor 2

Hundred Days

Redout 2

MX vs ATV Legends

Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay

My Friend Peppa Pig

DC League of Super Pets: The Adventures of Crypto and Ace

Lonely Mountains: Downhill

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York

Hat in Time

Catro

Forager

Dodgeball Academia

The Wild at Heart

Фото: Sony

Новые игры в PS Plus Premium и Deluxe

Killzone Liberation (PSP)

Worms (PS1)

Hero's Adventure (PS1)

Coded Soul (PSP)

Ранее подписчикам базового PS Plus стали доступны Trek to Yomi, Jurassic World Evolution 2 и NBA 2K23.