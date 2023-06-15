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Авторы фильма «Мортал Комбат 2» нашли исполнителей ролей Шао Кана, Синдел и Куан Чи

Авторы фильма «Мортал Комбат 2» нашли исполнителей ролей Шао Кана, Синдел и Куан Чи
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Авторы второй части перезапуска «Мортал Комбат» нашли исполнителей ролей императора Внешнего Мира Шао Кана, королевы Синдел, мага Куан Чи и короля Джеррода.

Новые актёры, которые сыграют во второй части «Мортал Комбат»

  • Мартин Форд («Песочный человек») — император Шао Кан.
  • Десмонд Чайм («Кости») — король Джеррод.
  • Ана Ту Нгуен («Неубиваемый шпион») — королева Синдел.
  • Дэймон Херриман («Однажды в… Голливуде») — маг Куан Чи.

Ранее стало известно, что в продолжении «Мортал Комбат» 2021 года звезда «Пацанов» Карл Урбан сыграет кинозвезду Джонни Кейджа, Аделин Рудольф («Леденящие душу приключения Сабрины») доверили роль принцессы Китаны, а Тати Габриель («Ты») — Джейд.

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Также известно, что большая часть оригинального состава вернётся в сиквеле — в том числе Льюис Тан в роли Коула Янга, Джессика МакНэми в образе Сони Блейд, Джош Лоусон к герою Кано, Таданобу Асано к роли лорда Райдена. Кроме того, Мехкад Брукс снова сыграет Джакса, Луди Лин — Лю Канга, Чин Хан — Шан Цунга, Джо Таслим — Саб-Зиро, Хироюки Санада снова воплотит образ Скорпиона, а Макс Хуан — Кунг Лао.

К режиссуре вернётся Саймон Маккуойд, а сценарий написал Джереми Слейтер, который отвечал за сериал «Лунный рыцарь» для Marvel. В создании проекта также поучаствует Эд Бун, создатель вселенной Mortal Kombat. Он выступит консультантом фильма.

Премьера ленты «Мортал Комбат 2» ожидается в 2024 году.

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