Умерла собака, сыгравшая пса Кейна в Red Dead Redemption 2
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В возрасте 13 лет этот мир покинул пёс по кличке Эйнштейн. Он сыграл собаку по имени Кейн в игровом вестерне Red Dead Redemption 2. С собаки для Кейна сняли движения и повадки. О кончине четвероногого друга с огромной грустью сообщил его хозяин — бывший аниматор Rockstar Games Джейсон Барнс.
Разработчик взял Эйнштейна из приюта, когда тот ещё был щенком. Пёс не только был занят в разработке RDR 2, но и постоянно находился в офисе команды во время создания игры. По словам Барнса, пёс нередко буквально писался от радости при встрече с авторами вестерна.
Хотя наше совместное время подошло к концу, память о тебе будет жить вечно. Red Dead Redemption 2 может увековечить тебя как Кейна, но уроки верности, которые ты преподал мне как Эйнштейн, любовь и твоя полноценная жизнь никогда не будут забыты.
Пёс Эйнштейн
Фото: «Твиттер»
Пёс Эйнштейн в титрах Red Dead Redemption 2
Фото: Rockstar Games
Пёс Кейн, которого сыграл Эйнштейн в Red Dead Redemption 2
Фото: «Твиттер»
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