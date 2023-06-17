Умерла собака, сыгравшая пса Кейна в Red Dead Redemption 2

В возрасте 13 лет этот мир покинул пёс по кличке Эйнштейн. Он сыграл собаку по имени Кейн в игровом вестерне Red Dead Redemption 2. С собаки для Кейна сняли движения и повадки. О кончине четвероногого друга с огромной грустью сообщил его хозяин — бывший аниматор Rockstar Games Джейсон Барнс.

Разработчик взял Эйнштейна из приюта, когда тот ещё был щенком. Пёс не только был занят в разработке RDR 2, но и постоянно находился в офисе команды во время создания игры. По словам Барнса, пёс нередко буквально писался от радости при встрече с авторами вестерна.

Хотя наше совместное время подошло к концу, память о тебе будет жить вечно. Red Dead Redemption 2 может увековечить тебя как Кейна, но уроки верности, которые ты преподал мне как Эйнштейн, любовь и твоя полноценная жизнь никогда не будут забыты.

Пёс Эйнштейн

Фото: «Твиттер»

Пёс Эйнштейн в титрах Red Dead Redemption 2

Фото: Rockstar Games

Пёс Кейн, которого сыграл Эйнштейн в Red Dead Redemption 2