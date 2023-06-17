Российские игроки electronic и Perfecto покинут состав NAVI по CS:GO – инсайдеры
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Сразу несколько инсайдеров сегодня сообщили о том, что Natus Vincere планирует серьёзные изменения в составе по CS:GO.
Коллектив якобы покинут два российских киберспортсмена — действующий капитан Денис electronic Шарипов и Илья Perfecto Залуцкий. Электроник сегодня косвенно подтвердил слухи, изменив подпись в Steam с «играю за Natus Vincere» на «играю за @@@».
По некоторым данным, игроки планируют продолжить играть вместе, но уже в другой команде.
Фото: Steam Электроника
Основной состав украинского клуба может покинуть также воспитанник NAVI Андрей npl Кухарский. Ряд источников отмечает, что «рождённые побеждать» планируют перейти на англоязычный состав и подыскивают Симплу тиммейтов из Европы.
Текущий состав Natus Vincere по CS:GO:
- Александр s1mple Костылев
- Денис electronic Шарипов
- Илья Perfecto Залуцкий
- Валерий b1t Ваховский
- Андрей npl Кухарский
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