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Российские игроки electronic и Perfecto покинут состав NAVI по CS:GO – инсайдеры

Сразу несколько инсайдеров сегодня сообщили о том, что Natus Vincere планирует серьёзные изменения в составе по CS:GO.

Коллектив якобы покинут два российских киберспортсмена — действующий капитан Денис electronic Шарипов и Илья Perfecto Залуцкий. Электроник сегодня косвенно подтвердил слухи, изменив подпись в Steam с «играю за Natus Vincere» на «играю за @@@».

По некоторым данным, игроки планируют продолжить играть вместе, но уже в другой команде.

Фото: Steam Электроника

Основной состав украинского клуба может покинуть также воспитанник NAVI Андрей npl Кухарский. Ряд источников отмечает, что «рождённые побеждать» планируют перейти на англоязычный состав и подыскивают Симплу тиммейтов из Европы.

Текущий состав Natus Vincere по CS:GO: