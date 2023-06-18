Илон Маск хочет вживить человеку мозговой чип в этом году

Илон Маск заявил, что первая операция по вживлению в человека мозгового чипа пройдёт в этом году. Его компания Neuralink уже получила разрешение на тесты по вживлению в мозг имплантов от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Маск отметил, что первый мозговой чип будет вживлён в нездорового человека, страдающего параличом нижних конечностей. Илон уверен, что чип поможет испытуемому побороть паралич. Но даже если операция пройдёт успешно, компании Neuralink пока не позволят массово вживлять чипы людям.

Ранее Neuralink проводила испытания по вживлению чипов только на животных. По словам инсайдеров, эти эксперименты позволили стартапу Маска собрать все необходимые данные для того, чтобы регулирующие органы позволили компании начать работу с людьми.