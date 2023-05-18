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Илон Маск: верифицированные пользователи «Твиттера» теперь могут загружать 2-часовые видео

Илон Маск: верифицированные пользователи «Твиттера» теперь могут загружать 2-часовые видео
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Илон Маск заявил, что обладатели подписки Twitter Blue в «Твиттере» теперь могут загружать в соцсеть видео продолжительностью два часа. Но вес роликов не должен превышать восемь гигабайт.

Верифицированные подписчики Twitter Blue теперь могут загружать двухчасовые видео (8 ГБ)!

Напомним, синюю галочку в «Твиттере» получают те, кто купил официальную верификацию аккаунта в соцсети.

Многие пользователи «Твиттера» открыто критикуют Илона Маска за платную подписку Twitter Blue, которая теперь подтверждает верификацию. Некоторые недовольные реформой люди объединись в движение #BlockTheBlue. Они призывают пользователей соцсети блокировать аккаунты с синей галочкой. Глава Epic Games Тим Суини назвал представителей этого движения неудачниками и кретинами.

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