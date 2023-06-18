Сборная РТУ МИРЭА стала чемпионом Всероссийской киберспортивной студенческой лиги

В Нижнем Новгороде завершился финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги (ВКСЛ) 2023 года. Победу в общем зачёте одержала команда Российского технологического университета, забравшая главный приз в размере 1,3 млн рублей.
Студенты РТУ МИРЭА попали в финалы по всем пяти игровым дисциплинам. В трёх одиночных играх (StarCraft 2, Clash Royale и Hearthstone) их представители заняли первые места.
Второй в общем зачёте стала сборная УрФУ (Уральского федерального университета), которая смогла переиграть РТУ МИРЭА в обеих командных дисциплинах: Dota 2 и CS:GO. Третьими стали студенты Московского энергетического института – у них второе место в HS и третье в CS:GO.
Финал седьмого сезона Студенческой лиги прошёл в Нижнем Новгороде. Общий призовой фонд турнира составил 3 млн рублей.
- 18 июня 2023
-
22:00
-
21:06
-
18:52
-
18:34
-
18:18
-
17:30
-
17:00
-
16:37
-
15:44
-
15:07
-
14:43
-
14:08
-
13:26
-
12:48
-
12:29
-
02:11
-
01:50
-
01:39
-
01:07
-
00:54
-
00:11
-
00:01
- 17 июня 2023
-
22:25
-
20:25
-
19:44
-
18:35
-
18:14
-
17:50
-
17:13
-
16:38
-
16:03
-
15:25
-
14:51
-
14:37
-
14:06