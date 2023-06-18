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Сборная РТУ МИРЭА стала чемпионом Всероссийской киберспортивной студенческой лиги

Сборная РТУ МИРЭА стала чемпионом Всероссийской киберспортивной студенческой лиги
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В Нижнем Новгороде завершился финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги (ВКСЛ) 2023 года. Победу в общем зачёте одержала команда Российского технологического университета, забравшая главный приз в размере 1,3 млн рублей.

Студенты РТУ МИРЭА попали в финалы по всем пяти игровым дисциплинам. В трёх одиночных играх (StarCraft 2, Clash Royale и Hearthstone) их представители заняли первые места.

Второй в общем зачёте стала сборная УрФУ (Уральского федерального университета), которая смогла переиграть РТУ МИРЭА в обеих командных дисциплинах: Dota 2 и CS:GO. Третьими стали студенты Московского энергетического института – у них второе место в HS и третье в CS:GO.

Финал седьмого сезона Студенческой лиги прошёл в Нижнем Новгороде. Общий призовой фонд турнира составил 3 млн рублей.

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