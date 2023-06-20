Российская BetBoom Team вышла в полуфинал DreamLeague S20 с призовым $ 1 млн

Российский состав BetBoom Team по Dota 2 обеспечил себе место в финальной стадии крупного коммерческого турнира DreamLeague Season 20 — его общий призовой фонд составляет $ 1 млн.
Команда гарантировала себе топ-4 в рамках кругового турнира после пятой победы подряд: сегодня пятёрка Егора Nightfall Григоренко уверенно выиграла у PSG.LGD из Китая (2:0).
Фото: Liquipedia
Всего в плей-офф выйдут четыре лучшие команды: первые два места попадут в финал верхней сетки (там у них будет возможность потерпеть одно поражение и продолжить участие в турнире), а третье и четвёртое — в полуфинал нижней сетки. Сейчас за плей-офф также ведут борьбу российские Team Spirit и 9Pandas.
Помимо призового фонда, участники DreamLeague также разыгрывают места на турнир Riyadh Masters 2023, на котором будут разыграны рекордные для коммерческих турниров по «Доте» $ 15 млн.
- 20 июня 2023
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