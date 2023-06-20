iPhone SE четвёртого поколения не выйдет в 2024 году – аналитики
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Специалисты британской финансовой корпорации Barclays считают, что Apple вряд ли решится выпустить новую версию iPhone SE в следующем году.
Аналитики заявляют, что iPhone SE четвёртого поколения не готов к релизу из-за трудностей Apple с производством собственных 5G-модемов, которые планировалось использовать в новых смартфонах марки iPhone. Компания планировала начать выпуск этих модемов ещё с 2018 года.
Ранее о подобных проблемах сообщалось в исследовании TF International: тогда, в апреле специалисты предположили, что производство модемов отложили аж на 2025 год, поэтому даже iPhone 16 будет использовать «железо» сторонней компании Qualcomm.
В субботу стало известно, что Apple запатентовала новую заднюю панель для iPhone.
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