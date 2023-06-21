Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Twitch ввёл классификацию контента для взрослых

Twitch ввёл классификацию контента для взрослых
Комментарии

Twitch внёс изменения во взрослый контент на своей площадке. Отныне стримеры могут детально сообщать зрителям, о каких именно элементах «18+» идёт речь. Ранее авторы могли лишь ставить отметку о том, что на стриме будут некие взрослые темы, однако, какие именно, зритель изначально не знал.

В компании отметили, что не собираются запрещать подобный контент в сервисе — пометки нужны в первую очередь для защиты детей и рекламодателей. Наказывать стримеров за отсутствие упоминания тех или иных элементов при этом никто не собирается.

Какие пометки о контенте для взрослых доступны стримерам

  • Азартные игры
  • Изображения жестокости
  • Ругательства и вульгарность
  • Наркотики, алкоголь или курение
  • Игры для совершеннолетних
  • Сексуальные темы
Больше о доходах стримеров
Twitch возвращает выплату стримерам в размере 70% от доходов с подписок — но не всем
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023